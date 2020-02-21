فيديو: لحظة احتفال أحمد حسام ميدو بتتويج الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نشرت فضائية أبو ظبي الرياضية مقطع فيديو لأحمد حسام ميدو، الذي كان يُحلل المباراة لصالح الإستديو الخاص بها، وهو يحتفل بتتويج الزمالك بكأس السوبر على حساب الأهلي.
وكان الزمالك قد توّج بالسوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.
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