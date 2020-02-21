الجنايني ردًا على مرتضى: الأمور منتهية.. قمة 24 فبراير في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه تلقى موافقة أمنية رسمية بموعد وعدد جماهير ومكان إقامة مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري.

وأشار الجنايني في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن اتحاد الكرة المصري لن يؤجل أي مباراة محلية بناء على رغبة أيًا من أندية الدوري المصري.

وقال الجنايني: "رغبة الأهلي والزمالك على رأسي، نحن من يدير اتحاد الكرة والقرار قرارنا، حصلنا على موافقة أمنية رسمية ومدرج بها عدد جماهير كل فريق، الأمور محسومة تمامًا".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد صرح بأنه لن يخوض مباراة القمة المقرر لها 24 فبراير حتى وإن أصر اتحاد الكرة على ذلك.

Advertisements

وأكمل الجنايني: "الأمور منتهية، لا نؤجل مباريات وفقًا لطلبات أندية، ونحن على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف: "لن أؤجل أي مباراة بناء على رغبة الأندية، الطرف الوحيد الذي قد اضطر لتأجيل مباراة من أجله هو الجهات الأمنية فقط".

وأوضح: "عندما قمنا بتأجيل مباريات للأهلي والزمالك من قبل كان لأن موعد مبارياتهما الأفريقية يومي 24 و25 يناير وهي مواعيد لا تُلعب بها مباريات في مصر".

واختتم: "لذلك الأندية طالبت الكاف بتأجيل المباريات، وليس اتحاد الكرة من طلب، وتم تحديد مواعيد جديدة وبناء على ذلك تأجلت المباريات المحلية".