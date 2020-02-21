شيكابالا: لا أعلم مصير مباراتنا أمام الأهلي في الدوري ولكننا جاهزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود عبد الرازق، "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، إن مباراتهم كانت صعبة أمام الأهلي؛ خاصة بعد ضيق الوقت بعد عودتهم من السوبر الأفريقي أمام الترجي في قطر.

الزمالك توّج بالسوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

شيكابالا، أضاف خلال لقاء أُجري معه بفضائية أون سبورت عقب المباراة:"لم يكن هناك وقتًا كافيًا عدنا من قطر للأردن ثم مصر فالإمارات ولكننا فصلنا أنفسنا عن الأجواء المحيطة عقب التتويج بالسوبر واستطعنا الفوز باليوم".

Advertisements

وأشار لاعب الزمالك إلى أن الأهلي كان يُستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة، مضيفًا:"شكلنا خطورة في الشوط الثاني عن طريق ساسي ومصطفى محمد وكنا نلعب على أن ننهي المباراة بكرة منهم".

وأوضح شيكابالا، أنه لا يعلم مصير إقامة مباراتهم المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري، قائلاً:"لو سيتم خوض اللقاء يوم 24 المقبل فنحن جاهزون".

واستنكر لاعب الزمالك وجود مشاكل بالنسبة لجماهير فريقه في الحصول على تذاكر المباراة أو الدخول، قائلاً:"لا أعرف السبب ولكنني أشعر بوجود مشاكل في كل مرة على التذاكر".

وأتم لاعب الزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه كان سيخوض لقاء الأهلي بحذاء باسم ابنه آدم، قائلاً:"وشه حلو وأما عن احتفالي لا نريد سوى إسعاد الجمهور وأتمنى أن يكون هناك مزيدًا من الرقصات والاحتفالات".