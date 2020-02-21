مرتضى منصور يوجه رسالة لعبد الحفيظ.. ويؤكد: الآن عرفنا لماذا لم نتوج بـ"نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه طالب لاعبيه بخوض مباراة الأهلي بهدوء، خاصة بعد أن نجحوا في التتويج بكأس السوبر الأفريقي منذ عدة أيام.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه يعتبر فريقه حاليًا بطلًا لمصر والعرب وأفريقيا في ظل تفوقه على الأهلي، النجم الساحلي والترجي من قبل، حسب وصفه.

وقال مرتضى: "الآن عرفنا لماذا لم يتوج الزمالك بلقب نادي القرن الأفريقي، هناك أندية تفوز بالحكام وباحتساب ركلات جزاء لا أساس لها ويلغى لمنافسيهم أهداف".

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وأكمل: "عمرو الجنايني قبل رأس وليد سليمان الذي لم يشارك اليوم ثم يقول أنا زملكاوي، لا هو ليس كذلك ولكنه -بيخاف وبيترعش- من الأهلي".

وأضاف: "نحن أبطال العرب لأننا تفوقنا على النجم الساحلي، وأبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي، والآن نحن أبطال مصر بعد الفوز على الأهلي الذي يقولون أنه لا يخسر".

واختتم: "أقول لسيد عبد الحفيظ.. تواضع، الآن نحن منتصرون ونقول فقط الحمد لله على الفوز".