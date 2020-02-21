مرتضى منصور: سأرسل "بشالوش" لمواجهة الأهلي في قمة 24 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري يوم 24 فبراير الجاري.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن رفضه خوض المباراة يأتي في ظل رغبته في تحقيق الأهلي للفوز على صنداونز الجنوب أفريقي.

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وقال رئيس القلعة البيضاء: "لن أخوض مباراة القمة يوم 24 فبراير، الزمالك ومرتضى منصور لا يتم لي ذراعهم".

وأكمل: "إذا أصروا على إقامة المباراة يوم 24 فبراير فإنني سأرسل لهم مركز شباب بشالوش لمواجهة الأهلي".

واختتم: "أرغب في أن يفوز الأهلي على صنداونز، وكذلك أريد الفوز للزمالك على الترجي، ولذلك لن نخوض المباراة".