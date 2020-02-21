جماهير الأهلي تدعم الفريق عبر تويتر بعد خسارة السوبر المصري

دعمت جماهير الأهلي فريقها بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وإلى جانب دعم الجماهير للفريق الأحمر، قد هاجم البعض المدرب السويسري رنييه فايلر، والذي رأوا أنه لم يدر المباراة بشكل مناسب رغم التفوق الفني الأهلي في المباراة على حد تعبيرهم.

الفنان أحمد السعدني قال "سيناريو اتكرر قبل كده في نفس البطوله و الملعب و زحلقة اجاي

أما محمد عادل فكتب"أنت دائمًا الفائز بالنسبة لنا".أما إبراهيم جاد "فايلر فنيا يتحمل نتيجة الماتش طبعا بدون نقاش، ومرقعة لعيبة الأهلي الكسر المعتادة ضيعوا مكسب كان سهل جدا جدا أثناء الماتش، قولناها 100 مرة تضييع الفرص مش كل مرة هيعدي على خير وهتضرب في وشنا مع كل ماتش حاسم".



فيما كتب تميم "عمري ما أحب غير الأهلي، ولا في غيره يفرحني، دايما معاه ولاخر الكون، عمري علشان الأهلي يهون ،ع المره والحلوه معاه".

وقال كريم مصطفى "الأهلي كان افضل بمراحل من الزمالك وكان سهل جدا يسجل هدفين ف الشوط الأول...الزمالك طول الشوط الأول مهزوز و ضعيف حتي لما امتلك الكرة الشوط الثاني ماخلقش ولافرصة خطيرة ع مرمي الاهلي و لا تهديد ع الشناوي أخطر محاولة الكرة اللي طولت من أوباما".

ودون صلاح رشدي "الاهلي اضاع فرص الفوز في الوقت الاصلي وخسر السوبر امام الزمالك بالركلات الترجيحية واخطاء مدرب الاهلي في اختيار الأفارقة وعدم إجادتهم الركلات".