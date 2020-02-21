أوباما: فخور بجماهير الزمالك الوفية

عبر يوسف اوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن فخره بجمهور الزمالك والذي يساند الفريق واللاعبين في كل مكان يذهب إليه لخوض المباريات والبطولات، موجها الشكر لكلالجماهير العظيمة التي كانت سببا كبيرا في التتويج ببطولتي السوبر المصري والإفريقي.
ووعد أوباما جماهير الزمالك بأن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالبطولات بإذن الله.. مشيرا إلى أن الجيل الحالي للزمالك قوي وسييحقق الكثير من البطولات.
وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري علي حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك علي ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.
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