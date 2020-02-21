عبدالله جمعة: أعد جماهير الزمالك بالقتال على جميع البطولات القادمة

طلب عبدالله جمعة لاعب فريق الكرة الأول بالزمالك من جماهير الأبيض أن ينتظروا اللاعبين في مطار القاهرة متوجين بلقب السوبر المصري.
وأضاف جمعة أنه سعيد بالفوز بالسوبر، واعدا الجماهير بأنه وزملاءه سيبذلون قصارى جهدهم في كل المباريات للفوز بها والفوز
وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري علي حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك علي ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.
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