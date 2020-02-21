بعد تتويج الزمالك بالسوبر..مرتضى منصور لكهربا: «عرفت مين اللي نحس»

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا على قناة أبو ظبي الرياضية بسبب ما حدث في الأيام الماضية قبل لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك "ما فعلته قناة أبو ظبي ويعقوب السعدي أمر مرفوض تمامًا، السعدي صديقي لكن ما حدث غير مقبول ولن نرضى به".

وتابع "تم قطع الصورة على أحمد مرتضى منصور في استلام البطولة، وإذاعة تقرير بالأمس يحمل إهانة لنادي الزمالك وهو ما نرفضه". وأكمل "الزمالك سيصل لمطار القاهرة غدًا في تمام الرابعة عصرًا".

وأضاف "أرسلت كأس السوبر الافريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي وطالبتهم بالنظر إلى كأس السوبر الافريقي طوال الوقت لرفع

معنوياتهم". وواصل "لا أتدخل في عمل الجهاز الفني، تحدثت مع اللاعبين بين شوطي لقاء اليوم عبر هاتف أمير مرتضى، قولت لهم أنكم أبطال السوبر الافريقي وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوطات من عليهم واللعب لمتعة أنفسهم وجماهيرهم وعدم الانفعال والتحلي بالهدوء".وأضاف "بقول لكهربا اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة، لعبت مع الزمالك نفس الملعب وخسرنا، ولعبت مع الأهلي على نفس الملعب وخسرنا، عرفت أنك نحس".