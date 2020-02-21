محمود علاء: نبذل قصاري جهدنا مع الزمالك من أجل الفوز

وجه محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر لدولة الإمارات على التنظيم المبهر للسوبر المصري، كاشفا عن أنها تعد البطولة السادسة له مع نادي الزمالك.

كما وجه علاء الشكر لإدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، ولاعبي

النادي بعد الفوز بالسوبر، مشيرا إلى أن كل بطولة تتحقق تأتي بالتعب والجهد وكل اللاعبين يفعلون ما عليهم من أجل الفوز.وعن سؤاله، هل كان خائفا عند تسديده ركله الجزاء أكد علاء: " يجب أن أكون في قمة التركيز حتى يفرح جمهور الزمالك".. مطالبا الجماهير ومجلس إدارة النادي بالفرح وتشجيع الفريق لأنه قوي بهم جميعا.وحقق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري علي حساب الاهلي بعد الفوز عليه بضربات الترجيح وذلك علي ستاد محمد بن زايد في دولة الإمارات.