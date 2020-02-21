فرجاني ساسي: تلقيت تعليمات من ميدو بين شوطي السوبر المصري والإفريقي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، عن حصوله على تعليمات من أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة خلال مباراتي السوبر الإفريقي والمصري.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أبو ظبي عقب مباراة اليوم:" أشكر ميدو على تعليماته لي ولبعض اللاعبين أيضا، خلال مباراتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، والتي نفذها العديد من اللاعبين".

وأضاف اللاعب التونسي:" نهدي كأس السوبر المصري للجماهير الزملكاوية بالكامل، وبالأخص إلى روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفى منذ عدة أشهر".

وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الرابعة في تاريخه عقب الفوز على النادي الأهلي في ركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ثلاثة، عقب التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.

ظبي عقب مباراة اليوم:" أشكر ميدو على تعليماته لي ولبعض اللاعبين أيضا، خلال مباراتي كأس السوبر الإفريقي والمصري، والتي نفذها العديد من اللاعبين".وأضاف اللاعب التونسي:" نهدي كأس السوبر المصري للجماهير الزملكاوية بالكامل، وبالأخص إلى روح الطفل أدهم الكيكي الذي توفى منذ عدة أشهر".وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الرابعة في تاريخه عقب الفوز على النادي الأهلي في ركلات الترجيح بأربعة ركلات مقابل ثلاثة، عقب التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.

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