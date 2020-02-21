رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة تأجيل مباراة الدوري المقبلة أمام الزمالك والمقرر لها الإثنين المقبل.

وقال فايلر عقب لقاء السوبر، «أنا ضد تأجيل مباراة الدوري منعاً لتكدس المباريات لكنني لست صاحب القرار وإذا استقرت الأمور الإدارية على التأجيل فلا مانع لدي في هذه الحالة فقط».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، علمت بطرد كهربا بعد اللقاء وانزعجت كثيراً، لأنه سلوك كان لا يجب حدوثه.

واختتم «الوسط الرياضي المصري يفتقد للروح

لتكدس المباريات لكنني لست صاحب القرار وإذا استقرت الأمور الإدارية على التأجيل فلا مانع لدي في هذه الحالة فقط».وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، علمت بطرد كهربا بعد اللقاء وانزعجت كثيراً، لأنه سلوك كان لا يجب حدوثه.واختتم «الوسط الرياضي المصري يفتقد للروح الرياضية وتقبل الهزيمة، طلبت من اللاعبين تسلم الميداليات والهدوء واستقبال الوضع لأن كل شئ وارد في كرة القدم، وهذه الأمور اعتدت عليها كثيراً في سويسرا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: الكرة المصرية تفتقد «الروح الرياضية» .. وأرفض تأجيل قمة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.