مرتضى منصور يشن هجوماً عنيفاً على الجنايني بعد تتويج الزمالك بالسوبر

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "عمرو الجنايني مستخبي تحت السرير".

وأكمل "الجنايني ليس له أي صفة، ولما كان الزمالك بيكسب كان بيكتب نكت على الأهلاوية عبر حسابه على فيسبوك، لا أعرف لماذا قبل رأس وليد سليمان اليوم".

وأضاف "لماذا لم تقبل رأس أحمد مرتضى رئيس البعثة أو أمير مرتضى

المشرف على فريق الكرة والذي يتعرض لهجوم كبير، الجنايني مش زملكاوي".وواصل: "أحد المحبين للنادي قرر مكافأة اللاعبين والجهاز الفني بعمرة خلال الفترة المقبلة".وأضاف "احتفلت بالفوز بالسوبر المصري، بلعب كرة اليد وبينج بونج داخل النادي".وتوّج الزمالك ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.