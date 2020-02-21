بامبو: الفوز ببطولتين في أسبوع إنجاز كبير

أعرب كريم بامبو لاعب الزمالك عن سعادته البالغة بالفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح اليوم في الإمارات، مشيرا

إلى أن الفوز في أسبوع بالسوبر الأفريقي على حساب ناد كبير هو الترجي التونسي واليوم السوبر المصري على حساب الأهلي يعد إنجازا كبيرا للزمالك.

وأضاف بامبو أن الزمالك سيغلق صفحة السوبر المصري ويبدأ التركيز في المباريات المقبلة من أجل الفوز بها جميعا.