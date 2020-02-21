زيزو: مبروك السوبر لجماهير الزمالك العظيمة

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك التهنئة لجماهير الزمالك والنادي بعد الفوز ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، واعدا إياهم بالكثير من البطولات الفترة المقبلة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي ثم السوبر المحلي. من البطولات الفترة المقبلة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي ثم السوبر المحلي. كما طلب زيزو من جماهير الزمالك التواجد بكثرة في المطار لاستقبال اللاعبين، قائلا: "عند الفوز بالسوبر الإفريقي مكثنا ساعه واحده في المطار .. هذه المرة تعبنا ونرغب في الجلوس حتى الصباح لنحتفل بالسوبر الأفريقي والمحلي معا". التواجد بكثرة في المطار لاستقبال اللاعبين، قائلا: "عند الفوز بالسوبر الإفريقي مكثنا ساعه واحده في المطار .. هذه المرة تعبنا ونرغب في الجلوس حتى الصباح لنحتفل بالسوبر الأفريقي والمحلي معا".

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