الزمالك يُجرد الأهلي من لقب السوبر بركلات الجزاء

حقق الزمالك، لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي، وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.



وحقق الزمالك، ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.



بدأت المباراة مثيرة من جانب الأهلي بعدما حصل أجاي على الكرة من الونش وسدد ليرد القائم ثم أضاعها جيرالدو بغرابة.



واستمر الضغط الأهلاوي مع محاولات الزمالك للسيطرة في وسط الملعب، وأضاع أوباما فرصة لمحاولة واعدة مع بطء شديد من اللاعب، ووجه السولية تسديدة في يد أبوجبل، كما رد مصطفى محمد بتصويبة مرت بجوار القائم.



ووجه مصطفى تسديدة أخرى مباغتة، وألغى الحكم هدفًا للأهلي عن طريق جيرالدو، وأضاع اللاعب الأنجولي فرصة محققة بضربة رأس في الدقيقة 18.



وأبعد محمود علاء مدافع الزمالك، فرصة أهلاوية بتمريرة أجاي السحرية، وأوقف الشحات انطلاقة بن شرقي السريعة بينما مرت تسديدة ديانج بجوار القائم.



وأضاع أجاي فرصة قريبة بخطأ عبد الشافي، ووجه الونش تسديدة في يد الشناوي، ولم يستطع الزمالك تنظيم هجمات مؤثرة رغم امتلاكه الكرة بعد مرور 30 دقيقة، ومرت عرضية عبد الشافي بدون خطورة في يد الشناوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني بدأ سريعًا بتمريرة ذكية من جانب زيزو أبعدها دفاع الأهلي ثم انطلق جيرالدو، لكن الونش أنقذ الموقف وأبعد دفاع الزمالك كرة عرضية خطيرة بعد خطأ أبو جبل في إبعاد الكرة.



وأضاع أوباما محاولة خطيرة للزمالك من تمريرة بينية لمصطفى محمد، ومرت عرضية من بن شرقي واصطدمت بدفاعات الأهلي، ووجه ساسي تسديدة قوية في يد الشناوي.



وازداد إيقاع اللقاء إثارة مع سجال هجومي ومحاولة من محمد هاني بتسديدة بجوار القائم، وضاعت فرصة من جيرالدو، وأبعد ياسر إبراهيم كرة خطيرة من زيزو لاعب الزمالك، ودفع الأبيض بعبد الله جمعة بدلاً من أوباما في الدقيقة 70.



وأضاع أفشة فرصة خطيرة بضربة رأس بجوار القائم، ودفع الأهلي لاعبه محمود كهربا بدلًا من الشحات في الدقيقة 72.



ونال طارق حامد وأجاي البطاقة الصفراء للاشتباك بينهما، وأرسل معلول كرة عرضية خطيرة مرت دون متابعة، ووجه كهربا تسديدة سهلة مع محاولة من جانب زيزو بعرضية غير مكتملة، ودفع الأهلي بالمهاجم السنغالي أليو بادجي بدلًا من أفشة في الدقيقة 80، بينما أشرك الزمالك محمد أوناجم على حساب زيزو.



وأنقذ معلول محاولة خطيرة من بينية بن شرقي لأوناجم، وألقى الزمالك بآخر أوراقه بنزول شيكابالا على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 84.



وأبعد ياسر إبراهيم محاولة خطيرة للزمالك، وأضاع كهربا محاولة قريبة للأهلي بتسديدة بجوار القائم ودفع الأهلي بمحمود متولي بدلًا من جيرالدو في الدقيقة 88.



وضاعت فرصة قريبة من أجاي كما فشل شيكابالا في ترويض كرة سريعة من خلال محاولة تألق خلالها المدافع ياسر إبراهيم مع عرضية أبعدها دفاع الأهلي من شيكابالا لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.





المصدر: موقع كورة