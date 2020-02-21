رياضة | أمين عمر يدير موقعة الإسماعيلي وبيراميدز فى كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عمر يدير موقعة الإسماعيلي وبيراميدز فى كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن طاقم التحكيم الذى سيقود مباراة الاسماعيلي وبيراميدز ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز المقرر إقامتها غدا في دور ١٦

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لبطولة كأس مصر ويعاونه كل من محمد عزازي واحمد رشدي ومعهم محمود حسيب حكما رابعا.

وكان كل من المقاولون العرب ونادي طلائع الجيش ونادي مصر ونادي أبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري صعدوا لدور ال 8 من البطولة، بينما يتبقي فقط ثلاث مباريات من دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

والمباريات هى النادي الأهلي ضد الترسانة ونادي بيراميدز ضد الإسماعيلي ونادي الزمالك ضد سموحة.