رياضة | بعد التتويج بالسوبر.. مرتضي منصور يُطلق رسائل نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالسوبر.. مرتضي منصور يُطلق رسائل نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن مرتضى منصور هجوم ناري على اتحاد الكرة بقيادة رئيسه عمرو الجنايني وذلك عقب تتويج الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي بنتيجة 4/3 بركلات الجزاء والذي أقيم مساء اليوم في الأمارات.

وقال منصور داخل نادي الزمالك وسط احتفالات الأعضاء بفوز الأبيض باللقب المحلي على أنه لن يسمح بالتجاوز مرة أخرى ضد فريقه سواء من التحكيم أو أي مسئول كما انتقد رئيس القلعة البيضاء محمود كهربا لاعب الأهلي قائلا له سوف تذهب إلى مزبلة التاريخ ولن يتذكرك أحد.

وأشاد رئيس الزمالك بروح اللاعبين الكبيرة بالفوز ببطولتين في أقل من أسبوع، كما هاجم أحمد حسام ميدو قائلًا له: "مش عايز أشوفك وش في نادي الزمالك مرة أخرى"، وذلك بعدما انتقد أداء لاعبي الأبيض اليوم أمام الأهلي وذلك لا يصدر من نجم زملكاوي سابق.