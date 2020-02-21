رياضة | اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الاتحاد من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير القادم على ستاد القاهرة الدولى.

وأكد محمد فضل٬ عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين التى خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.

وقال فضل فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري نريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "الكرة المصرية صناعة ونريد تطويرها٬ وحصلنا على ٣ ملايين درهم بسبب تنظيم السوبر فى الإمارات".