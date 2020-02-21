رياضة | مرتضي منصور لـ"كهربا": اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة يا "نحس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور لـ"كهربا": اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة يا "نحس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وصول بعثة الفريق في الرابعة عصر الغد قادمة من الإمارات بعد حصد بطولة السوبر المصري.

وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وأضاف "أرسلت كأس السوبر الافريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي وطالبتهم بالنظر إلى كأس السوبر الافريقي طوال الوقت لرفع معنوياتهم".

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وواصل "لا أتدخل في عمل الجهاز الفني، تحدثت مع اللاعبين بين شوطي لقاء اليوم عبر هاتف أمير مرتضى، قولت لهم أنكم أبطال السوبر الافريقي وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوطات من عليهم واللعب لمتعة أنفسهم وجماهيرهم وعدم الانفعال والتحلي بالهدوء".

وأضاف "بقول لكهربا اتكفيت على وشك كام مرة النهاردة، لعبت مع الزمالك نفس الملعب وخسرنا، ولعبت مع الأهلي على نفس الملعب وخسرنا، عرفت أنك نحس".

وأشار إلى أن الزمالك لن يلعب مباراة القمة في بطولة الدوري يوم 24 فبراير الجاري واخبط رأسك في الحيط أنت وعمرو الجنايني وعيب أن يقال أن الزمالك سيلعب غصب عنه.