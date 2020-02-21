رياضة | أخبار برشلونة اليوم الخميس 20 - 2 - 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس 20 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 20 - 2 - 2020 :-

- موعد الظهور الأول لوافد برشلونة الجديد

خاض فريق برشلونة الإسباني تدريباً اليوم الخميس، في المدينة الرياضية، وينتظر مشاركة لاعبه المنضم حديثاً للفريق قادماً من ليغانيس، مارتين برايثوايت، الذي سيتم تقديمه أمام وسائل الإعلام، ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة إيبار ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب كامب نو، وينتظر مشاركة المهاجم الدنماركي (28 عاماً)، الذي يسعى برشلونة من خلاله لتعزيز خط هجومه في ظل إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي والأوروجواياني لويس سواريز.

- برشلونة يُعلن عن صفقته "المتواضعة" وسط سخط جماهيري

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس رسميا عن تعاقده مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتين برايثوايت من صفوف ليجانيس، ودفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد برايثوايت مع ليجانيس والبالغ قيمته 18 مليون يورو (19 مليون و400 الف دولار).

- ميسي يفتح أبواب برشلونة لصفقة جديدة بتصريحات نارية

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن واحدة من الصفقات التي ينتظرها عشاق الفريق الكاتالوني الصيف المقبل، وأكد ميسي أن مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، سيكون إضافة قوية للفريق حال انضمامه إلى الكامب نو في الموسم المقبل، وعن احتمالية ضم مارتينيز قال ميسي في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘توتو ميركاتو‘‘ الإيطالي: "لاوتارو مارتينيز مذهل، مثير للإعجاب، وهو لاعب رائع، وقد انفجرت موهبته الآن".

- خبر سار لبرشلونة بشأن سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد في حالة لويس سواريز مهاجم برشلونة، وأكدت التقارير أن سواريز يُسرع عملية تأهيله من الإصابة للعودة إلى تدريبات البلوجرانا في أقرب وقت ممكن، وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن سواريز تقدم بشكل جيد للغاية في مرحلة شفاؤه من الإصابة، بعد خضوعه لعملية جراحية على ركبته، وهناك بعض التفاؤل في تقليل مدة الغياب التي تم التنبؤ بها بعد إجراء العملية الجراحية.

- ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصيره مع فريقه برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، وأكد البرغوث الأرجنتيني استمراره مع الفريق الكتالوني، مشيرًا أنه يكن كل الحب للبرسا، وتابع ميسي في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أحب برشلونة والمكان الذي أعيش فيه، كاستيلديفيلس، وأعيش حياة أحبها كثيرًا، وأضاف: "لدينا حياة طبيعية للغاية أحبها، لأنني أحب الروتين في مهنتي وفي حياتي".

- لوس أنجلوس جالاكسي يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد ميسي البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل في الوقت الذي يملك فيه بندا يمنحه أحقية الرحيل في نهاية الموسم الحالي بدون دفع أي مقابل للنادي، ونقلت صحيفة ماركا عن البرنامج الإذاعي راديو كونتيننتال الأرجنتيني أن الأرجنتيني جييرمو باروس شيلوتو المدير الفني للوس أنجلوس جالاكسي مهتم بضم ميسي تحديداً بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل عن النادي وانضم إلى ميلان الإيطالي.