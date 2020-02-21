رياضة | أخبار نادي ريال مدريد اليوم الخميس 20 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي ريال مدريد اليوم الخميس 20 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 20 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها . وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- كاسيميرو يشيد بنجم ريال مدريد

أشاد البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد بزميله في الفريق الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي وأكد أنه ينضج في كل مباراة.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"أخبرت فالفيردي أنه سيكون واحداً من أفضل اللاعبين رقم 8 في العالم خلال العامين القادمين، أعتقد أنني كنت مخطئاً لأنه أصبح كذلك الآن، إنه يقدم موسم رائع وهو من أهم اللاعبين بالنسبة لنا وهو ينضج في كل مباراة".

وأضاف:"إنه يبلغ 21 عاماً فقط، الأمر ليس سهلاً ولا يجب أن نضع الكثير من الضغوط عليه، لقد كنت في سنه وأعلم ما يدور في رأسه لكن أكثر ما يعجبني فيه أنه شخص هادئ ويحب الاستماع".

وعن مركز فالفيردي المفضل في ريال مدريد، قال كاسيميرو :"في رأيي إنه مناسب لمركز رقم 8 (بوكس تو بوكس) أكثر من مركز رقم 5 (ارتكاز)، قدرته الكبيرة على التسديد ولياقته البدنية يسمحان له باللعب من الصندوق إلى الصندوق".

واختتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً:"لهذا السبب اعتقد أن المركز رقم 8 يناسبه أكثر لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يلعب كلاعب وسط دفاعي لأنه يملك القدرة على اللعب في جميع مراكز خط الوسط لكن باعتقادي مركزه الثابت سيكون رقم 8 لأنه يسمح له باللعب بشكل عدواني دفاعياً وهجومياً".

- جوارديولا يكشف جاهزية نجم مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

كشف الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي مدى جاهزية نجم الفريق الإسباني ديفيد سيلفا لمواجهة ريال مدريد الإسباني في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح جوارديولا أن الإصابة التي يعاني منها سيلفا ليست خطيرة مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا للانضمام إلى بقية أعضاء الفريق في الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية:"أخبرني ديفيد سيلفا أنه شعر بشيء ما لكنني لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة، سأعرف كل شيء بالضبط خلال ساعات بعد إجراء الفحص الطبي".

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد بسبب عدم تعافيه من مشكلة يعاني منها في أوتار العضلة الضامة منذ بداية شهر فبراير الحالي.

- رونالدو يشيد بنجم باريس سان جيرمان وهدف ريال مدريد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هو حاضر ومستقبل كرة القدم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي هو هدف ريال مدريد الأول والأساسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والآن هناك بعض الأخبار التي تشير إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي النادي الحالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بخدماته.

وقال رونالدو في أحد الفيديوهات الدعائية لصحيفة ماركا الإسبانية :"كيليان مبابي هو الحاضر والمستقبل. مبابي لاعب رائع وسريع للغاية وسيكون هو مستقبل كرة القدم".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي شارك مع فريقه باريس سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن في 29 مباراة ونجح في تسجيل 24 هدفاً وصنع 16 هدف آخرين.

- تصريحات رونالدو تقرب هدف ريال مدريد من يوفنتوس

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد أهداف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم.

وقام رونالدو بمدح الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان مؤكدا على أنه مستقبل كرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "كيليان مبابي هو الحاضر والمستقبل في كرة القدم".

وتابع كريستيانو رونالدو حديثه قائلا: "مبابي لاعب رائع، وسريع للغاية، وسيكون هو مستقبل كرة القدم".

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت على رغبة نادي ريال مدريد الكبيرة في التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولكن أشارت أيضا بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي يوفنتوس هو الأخر دخلا منذ فترة في سباق التعاقد مع مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وقد شارك كيليان مبابي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 24 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

- مفاجأة.. تراوري يختار النادي الذي ينوي الانضمام له

كشف الإسباني آداما تراوري مهاجم نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن النادي الذي يريد الانضمام له في حالة رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الجاري.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى اشتعال المنافسة بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي نادي برشلونة للتعاقد مع تراوري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن تراروي سبق ولعب لصفوف نادي برشلونة في صغر سنه لمدة 10 سنوات كاملة حتى تخلى عنه النادي وانضم لصفوف نادي ولفرهامبتون.

وأكد تراوري أنه يريد الانصمام لنادي ريال مدريد في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ولفرهامبتون في نهاية الموسم بسبب عدم إيمان مسئولو برشلونة بقدرته من قبل.

وقال آداما تراوري في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "يس لدي غصة تجاه برشلونة، لست مستاءً لما حدث، لن يكون لدي مشكلة مع النادي بأكمله بسبب قرارات مع بعض الأشخاص، لدي الكثير من الذكريات الجميلة من تلك الفترة السيئة".

وأضاف: "لكن عند تحديد مستقبلي، لن أواجه أي مشكلة إن كان لا بد من الانتقال إلى ريال مدريد، سيتم تحديد كل شيء بناءً على العرض المقدم، وسوف أدرس الأمور مع عائلتي، لكنني سعيد الآن حيث أنا".

وقد شارك آداما تراوري في 37 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أهداف آخرين.

- حكيمي يكشف موقفه من العودة إلى ريال مدريد

كشف أشرف حكيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني المُعار إلى بوروسيا دورتموند، عن موقفه من العودة إلى النادي الملكي، في نهاية الموسم الحالي، عقب إنتهاء فترة إعارته.

وقال حكيمي، "فترة إعارتي سوف تنتهي في الصيف القادم، وكل شيء وارد في يونيو، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحدث في الصيف".

وتابع، "ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة بشكل مستمر ومواصلة التطور، وهنا في ألمانيا يمنحونني هذه الفرصة ".

وكان قد انتقل أشرف حكيمي إلى نادي بروسيا دورتموند في انتقالات صيف عام 2018.

جدير بالذكر أنه قد ذكرت تقارير أن زين الدين زيدان يريد أشرف حكيمي ضمن قائمة فريق ريال مدريد في الموسم المقبل، وخاصة بعد تألقه مع الفريق الألماني خلال الموسمين الماضيين.

- ميسي يتحدث عن المنافسة مع ريال مدريد في الدوري الاسباني

تحدث ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن المنافسة مع فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني هذا الموسم وتبادل الصدارة في الفترة الأخيرة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "‏هذه السنة في الدوري على حد سواء نحن ومدريد غير منتظمين للغاية حيث خسرنا الكثير من النقاط، وبهذا الشكل أعتقد أننا سنقاتل نحن الإثنين حتى نهاية البطولة".

وقال : "الدوري لن ينته بعد الكلاسيكو مطلقا، وسيكون هناك مباريات مهمة خارج ملعبنا ثم في ملعبك يمكنك أن تخسر نقاط مثلما حدث لمدريد أمام فيجو".

وتابع عن مباراة نابولي : "‏اعتقد انه علينا ان نكون اكثر مُنتظمين في المُباراة، ونحاول تطبيق الأشياء التي تعلمناها في التدريبات وعدم ارتكاب اخطاء سخيفة وان نكون اكثر ثقة ولا نكرر ما حدث امام روما وليفربول، ويجب ان ندخل المُباراة مركزين 100%".