رياضة | تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من فايلر بعد خسارة الأهلي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن غضبه من الخسارة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدًا أن الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم إن الأهلي استحوذ علي الكرة طوال المباراة.

وقال فايلر :"جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب".

وتابع :"لو كان الأهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والاسئلة كانت ستكون مختلفة".

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وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المحلي 4-3 بركلات الترجيح في أبوظبي اليوم الخميس.