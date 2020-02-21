رياضة | فرجاني ساسي: السوبر المصري ليس البطولة الأخيرة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي: السوبر المصري ليس البطولة الأخيرة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك أن السوبر المصري لن يكون البطولة الأخيرة للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.



وأوضح فرجاني في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن الزمالك قدم أداء رجوليا في لقائي الترجي التونسي والأهلي ونجح في حصد بطولتي السوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري.



وأشار إلى أن لقب السوبر المحلي لن يكون الأخير ولكنه دافع معنوي للفريق خلال الفترة المقبلة لحصد مزيد من البطولات في الفترة المقبلة.



وأشاد بحضور الجماهير في لقاء الأهلي ومنحهم اللاعبين دافع معنوي داخل المستطيل الأخضر ورجولة من أجل حصد بطولة السوبر المصري ومن قبله حصد السوبر الإفريقي.