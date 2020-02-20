شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن أخوض مباراة القمة في الدوري.. وكهربا «وشه نحس» على الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري يوم 24 فبراير الجاري.

وأشار منصور، في تصريحات عبر قناة نادي «الزمالك»، إلى أن رفضه خوض المباراة يأتي في ظل رغبته في تحقيق الأهلي للفوز على صن داونز الجنوب أفريقي.

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وتابع: «كهربا وشه نحس الأهلى خسرنا السوبر لما كان معانا على نفس الملعب في ستاد محمد بن زايد وفعل ذلك أيضا مع الأهلي».

ووجه رئيس الزمالك رسالة إلى كهربا قائلا: «كم مرة وقعت على وشك في أرض الملعب يا كهربا».