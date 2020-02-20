شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني: «رايح يبوس وليد سليمان بتاع الجن والسحر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما فعله في لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

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وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة «الزمالك» «عمرو الجنايني مستخبي تحت السرير، الجنايني ملوش أي صفة، ولما كان الزمالك بيكسب كان بيكتب نكت على الأهلاوية عبر حسابه على فيسبوك، لا أعرف لماذا قبل رأس وليد سليمان اليوم».

وأضاف «لماذا لم تقبل رأس أحمد مرتضى رئيس البعثة أو أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة والذي يتعرض لهجوم كبير، الجنايني مش زملكاوي».

وأردف: «عمرو الجنايني رايح يبوس وليد سليمان بتاع الجن والسحر وعيب يا قناة أبوظبي متصوروش أحمد مرتضي منصور انا بجد حزين».