شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوضح سبب اشتباك لاعبي الأهلي والزمالك ..إشارات بذيئة من «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أوضح فيديو من أحد الجماهير المتواجد في مدرجات النادي الأهلي، يظهر سبب اشتباك لاعبي الزمالك بعد الاحتفال بركلة الترجيح الأخيرة وإعلان فوز الفارس الأبيض بالسوبر المصري. وفاز الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. Advertisements وبعد تسجيل عبدالله جمعة لركلات الجزاء الخامسة وحسم البطولة، توجه ومعه باقي لاعبي الزمالك إلى مدرجات النادي الأهلي وصدرت من بعض اللاعبي إشارات بذيئة. وخلع شيكابالا كابتن الزمالك قميص فريقه، وقام بإرسال إشارات بذيئة إلى جماهير الأهلي وسط حالة غضب عارمة من جماهير الأهلي المتواحدة في المدرجات.

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