شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد: لاعب الزمالك لا يجب أن يدخل أي لقاء إلا بهدف الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، إنه فاز بكأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدف إهداء الميدالية الذهبية إلى ابنته، قائلًا إن لاعب الزمالك لا يجب أن يدخل أي لقاء إلا بهدف الفوز.

وقال طارق حامد في تصريحاته لقناة «أبوظبي» الرياضية بعد المباراة: «اليوم كنا نعاني من بعض الإجهاد لكن تمكنا في النهاية من تحقيق الفوز، أهديت الميدالية الخاصة بمباراة الترجي إلى ابني، وابنتي كانت حزينة لأنها لم تحصل على ميدالية فحققنا اليوم هذه الميدالية لأمنحها إلى ابنتي».

وتابع: «المباراة كانت أمام فريق كبير وكيان كبير مثل النهائي، وكل النهائيات تكون صعبة دائمًا، لكن عندما تلعب أمام نادي كبير بحجم الزمالك يجب أن يكون هدفك وتفكيرك هو الفوز وتحقيق البطولات.»