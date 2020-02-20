شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل: هذه أول مباراة قمة في حياتي.. وسعيد بالتتويج بالسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد أبوجبل حارس مرمي الزمالك، على تتويج فريقه بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي للمرة الرابعة في تاريخه.
وقال أبوجبل خلال تصريحات لقناة أبوظبي: «ربنا أراد أن يجعل جماهير الزمالك سعداء، هذه أول مباراة قمة في حياتي وكنت من أسباب الفوز بها وبالبطولة».
وأضاف: «الفوز على الأهلي ببطولة أكبر حافز يعطيني دفعة بأنه لا يوجد مستحيل، وأنا أبوجبل لا أعرف المستحيل».
وحقق الزمالك الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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