شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يهاجم كهربا بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق حسام غالي، لاعب وسط النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المشادة التي حدثت بين محمود كهربا، لاعب المارد الأحمر، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وقال غالى في تصريح عقب المباراة معلقًا على واقعة اشتباك كهربا وطارق حامد: «كهربا لازم يراجع نفسه، اللى بيعمله مش تصرفات لاعب محترف، إذ كان لاعب الأهلى استفز طارق حامد بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرضية الملعب بديلًا، ما تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الفريقين«.

وتوج نادى الزمالك ببطولة السوبر المصرى على حساب النادى الأهلى، بعدما فاز الفارس الأبيض بالمباراة بركلات الجزاء الترجيحية.