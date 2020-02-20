شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تستعد لاستضافة أوليمبياد 2020 بدلًا من طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن لندن تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2020، فى حالة إلغائها فى طوكيو بسبب تفشى فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشددة فى الوقت ذاته على أن اليابان واثقة من عدم إلغائها.

وكانت لندن قد استضافت دورة الألعاب الأوليمبية فى 2012، وأعلنت استعدادها حاليا لاستضافية الأوليمبياد المقرر لها فى طوكيو فى حالة إلغائها، والتى من المنتظر إقامتها فى شهر يوليو المقبل.

وتأتى هذه المخاوف فى الوقت الذى أكدت فيه اليابان ما يقرب من 60 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أن هناك العديد من البلاد وضعت قيودًا على السياحة والحجر الصحى.

من جانبه، أعلن شون بيلى، مرشح حزب المحافظين لرئاسة بلدية لندن، أن العاصمة البريطانية على استعداد لاستضافة أولمبياد 2020 الصيفية المقبلة، فى حال وجود قرار بنقلها من طوكيو بسبب فيروس كورونا.

وكان منظمو أوليمبياد طوكيو 2020 شكلوا فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية لوقف انتشار فيروس كورونا، حيث قالت اللجنة الأوليمبية الدولية إن منظمة الصحة العالمية نصحتها بعدم اللجوء إلى خطط طوارئ لإلغاء الدورة، أو نقلها لمكان آخر.

وقال شون بيلى، عبر حسابه الشخصى على «تويتر»، «بصفتى رئيس بلدية لندن لدينا البنية التحتية والخبرة، وبسبب انتشار فيروس كورونا، فالعالم ربما يحتاج منا أن نتقدم لاستضافة الحدث العالمى».

Advertisements

وفى حالة إلغاء الألعاب الأوليمبية أو إعادة جدولتها، وهو ما حدث ثلاث مرات فقط فى الأعوام 1916 و1940 و1944 بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية، فقد تظهر لندن كمضيف فى اللحظة الأخيرة.

ويعيش المسؤولون قلقاً شديداً فى اليابان من عدم إقامة أوليمبياد طوكيو 2020 فى عاصمة بلادهم، بعد وفاة شخصين وإصابة المئات بالفيروس على متن سفينة سياحية، تخضع للحجر الصحى هناك.

على جانب آخر، كشف منظمون عن شعار أوليمبياد طوكيو وألعاب ذوى الاحتياجات الخاصة 2020، والذى يعلى من قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين البشر.

وشاركت لاعبة التنس نعومى أوساكا، التى ولدت فى اليابان لأب من هايتى وأم يابانية، لكنها تربت فى الولايات المتحدة، فى فيديو دعائى للشعار «المشاعر توحدنا».

وقالت أوساكا فى الفيديو الذى التقط لها وهى تدخل الملعب الوطنى الجديد وبرفقتها مجموعة من المشجعين ينتمون لعرقيات وجنسيات مختلفة «نحن مختلفون لكننا نتشارك نفس القيم». وتابعت «بهذه اللحظات التى نعيشها والمشاعر التى تربطنا يمكننا تغيير أى شىء سويا».

وقال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذى للجنة المنظمة لألعاب طوكيو، خلال تدشين الشعار «مجموعات متنوعة من البشر جاءت من كل حدب وصوب ستتحول إلى كتلة واحدة من خلال تجربة الأوليمبياد، وهذا ما نرغب أن تكون عليه ألعاب طوكيو».

وسيتم عرض الشعار على برج سكاى ترى، أطول معالم العاصمة اليابانية، اعتبارا من الاثنين ١٧ مارس حتى 25 مارس، وهو اليوم الذى يسبق انطلاق جولة الشعلة الأوليمبية داخل البلاد.

وسيتجمع نحو عشرة آلاف رياضى ورياضية من 200 دولة فى طوكيو للمشاركة فى الألعاب التى تنطلق 24 يوليو وتستمر حتى التاسع من أغسطس.