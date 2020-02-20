شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب غاضبًا من عبد الله جمعة: «إذا كنت لا تعرف من الأهلي فعليك بقراءة التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عماد متعب نجم الأهلي السابق ومحلل السوبر المصري على قنوات أون سبورت عن غضبه من عبدالله جمعة ظهير الزمالك، بسبب احتفاله «المستفز»، على حد وصف متعب.

وقال متعب: «ما فعله عبدالله جمعة ليس له أي علاقة بكرة القدم».

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وأضاف غاضبا «عبدالله جمعة استفز جمهور الأهلي بلا أي سبب بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، والآن بعد التسجيل يستفز النادي من جديد، ما فعله جمعة غير مقبول على الإطلاق، الأهلي تاريخه كبير وبطولاته كبير وغير مقبول أن يحاول أي لاعب التقليل من جماهيره».

وأكمل حديثه قائلا في رسالته الغاضبة لـ عبدالله جمعة «إذا كنت لا تعرف من هو النادي الأهلي، فعليك بالقراءة والمشاهدة جيدا لتعرف من هو الأهلي».

وأردف: «عيب يا عبدالله يا جمعة اللي عملته ده، انت استفزيت جمهور الأهلي بعد السوبر الأفريقي وزعلوك وقعدت تعيط، راجع تستفزهم تاني يبقي تستاهل اللي يحصلك، انت كسبت بطولة روح احتفل مع جمهورك، لكن أنت مالك ومال المنافس، لو متعرفش مين الأهلي خش ابحث والتاريخ هيقولك ومسير الوقت هيعرفك مين الأهلي وهتعرف حجمك كويس يا عبدالله».