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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو| بعد التتويج بالسوبر.. مرتضي منصور يُطلق رسائل نارية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
وقال منصور داخل نادي الزمالك وسط احتفالات الأعضاء بفوز الأبيض باللقب المحلي على أنه لن يسمح بالتجاوز مرة أخرى ضد فريقه سواء من التحكيم أو أي مسئول كما انتقد رئيس القلعة البيضاء محمود كهربا لاعب الأهلي قائلا له سوف تذهب إلى مزبلة التاريخ ولن يتذكرك أحد.
وأشاد رئيس الزمالك بروح اللاعبين الكبيرة بالفوز ببطولتين في أقل من أسبوع، كما هاجم أحمد حسام ميدو قائلًا له: "مش عايز أشوفك وش في نادي الزمالك مرة أخرى"، وذلك بعدما انتقد أداء لاعبي الأبيض اليوم أمام الأهلي وذلك لا يصدر من نجم زملكاوي سابق.
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