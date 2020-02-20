شكرا لقرائتكم فايلر : جيرالدو لم يستحق التغيير ومحبط من خسارة الأهلي للسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غضبه من الخسارة امام الزمالك على كأس السوبر المحلي بضربات الترجيح، مؤكدا ان الزمالك استحق الفوز في مباراة اليوم رغم ان الأهلي استحوذ علي الكرة طوال المباراة.

وقال فايلر :"جيرالدو ظهر بشكل طيب وكان لا يستحق التغيير وهذه رؤيتي كمدرب ..لو كان الاهلي فاز لتغير الانتقاد لمدح والاسئلة كانت ستكون مختلفة".

وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي. وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى. Advertisements فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما. شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا بصحبة لاعبو الزمالك كأس السوبر المصرى على ستاد محمد بن زايد بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح.

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".