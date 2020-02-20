شكرا لقرائتكم خالد الغندور يرد على سيد عبد الحفيظ: "فضلت خمسة زى ماهيا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامى خالد الغندور على كلام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قائلا :" بترمى على مباراة الستة واحد " اهى بقت خمسة زى ماهيا".

كان سيد عبد الحفيظ قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تتويجة الأهلى بلقب السوبر يجعل النتيجة 6 – 1 في الصراع على اللقب المحلى وهى نفس نتيجة فوز الأحمر التاريخية على غريمه الأبيض.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن النادى الأبيض بات سيد مصر في كرة القدم بعد أيام قليلة من انتزع لقب سيد أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى والتتويج بلقب السوبر الأفريقى.

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".