شكرا لقرائتكم شيكابالا: الأهلي كان مسيطرًا على المباراة.. لكنها سيطرة بدون خطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

أضاف شيكابالا خلال تصريحاته لـ"أون سبورت": المباراة كانت صعبة جدًا خصوصًا وإنها بعد أيام قليلة من التتويج بالسوبر الأفريقي، لكن وعدنا جماهيرنا وإدارتنا إننا سنعود بالكأس والفوز على الأهلي وحققنا وعدنا، ونجحنا في أن نتغلب على الاجهاد".

تابع الفهد الأسمر: "الأهلي كان مسيطرًا على المباراة، لكنها سيطرة بدون خطورة على مرمانا، وهذا كان أهم شيء".

وعن مولوده الجديد أدام، قال لاعب الزمالك: "واجهت الأهلى بحذاء أدم ووشه حلو عليا، وإذا تقرر خوض قمة الدورى في موعدها المقرر له الاثنين المقبل، فنحن جاهزون، وننتظر جماهيرنا في مطار القاهرة".

تابع شيكابالا حديثه منتقدًا تواجد عدد من جماهير الأهلى وسط مدرجات الزمالك، ومواجهة جماهير الفارس الأبيض صعوبة في دخول المباريات، موجهًا لهم الشكر على دعمهم الدائم للاعبين".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي