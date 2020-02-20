شكرا لقرائتكم روبرتو كارلوس: حارس الزمالك هو الأفضل وسبب التتويج بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاسطورة روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل السابق، إنه متابع جيد للكرة المصرية، ويحرص دائمًا على مشاهدة المباريات المصرية، خاصة وإنها تتسم بالقوة والندية.

قال كارلوس خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت": "أتابع الكرة المصرية، وأحبها جدًا، لان بها جودة كبيرة، والجمهور هو أكثر ما يعجبني في تلك المباريات، ولقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك اليوم جيد للغاية"

أضاف أسطورة البرازيل السابق: "أعجبني المشهد الكامل للمباراة من الخارج، وحارس الزمالك هو الأهم وهو الأفضل بالنسبة لى وسر تتويج الزمالك بالكأس، ولاعبى الأهلي جميعهم جيدون للغاية، لكن ضربات الترجيح تعتمد على الحظ".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.