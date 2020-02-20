شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك أسياد مصر في الكرة وكارتيرون "داهية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نادى الزماللك بات سيد مصر في كرة القدم بعدما الفوز على الأهلى بركلات الترجيح والتتويج بلقب السوبر المحلى في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن النادى الأبيض بات سيد مصر في كرة القدم بعد أيام قليلة من انتزع لقب سيد أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى والتتويج بلقب السوبر الأفريقى.

أكد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مدرب "داهية" واستطاع قراءة المباراة بشكل جيد.

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".