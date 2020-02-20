شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال: مشاركة "كهربا" قضت عليه وذبحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق٬ أن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا"٬ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قضت عليه. وقال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "مشاركة كهربا أكبر خطأ من جانب فايلر لأنها قضت عليه وذبحته تماما وكان لا يجب نزوله اليوم". وأضاف: "كهربا كان يجبب خروجه من القائمة نهائيا وفايلر قام بأكبر خطأ كبير خلال المباراة وهو ما تسبب في خسارة لقب السوبر". Advertisements وطالب رضا عبد العال، اتحاد الكرة بتأجيل مباراة قمة الدوري بين قطبي الكرة المصرية، قائلا: "يجب على اتحاد الكرة ضرورة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري بسبب الارتباطات الأفريقية". وأضاف: "مباراتي الترجي وصن داوانز في غاية الصعوبة ويجب على اتحاد الكرة مساندة الأهلي والزمالك في المهمة الأفريقية". وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

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