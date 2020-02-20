شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: حازم إمام كان "تمويه".. ولا يوجد تأكيد بإقامة القمة 24 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، موضوع حازم إمام كان "تمويه"، ولا نعلم هل ستقام مباراة القمة يوم 24 فبراير أم لا .

و أضاف المشرف العام على الكرة في تصريحات لنقاة أبو ظبى الرياضية، قائلًا:" حازم إمام كان يشعر بشد فقط وتحدث مع كارتيرون على أنه يستطيع المشاركة، ولا يوجد إصابات داخل الفريق عدا عبد الغنى فقط ".

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وعن مواجهة الأهلى في الدورى يوم 24 فبراير، قال :" لا يوجد لدينا معلومات بخصوص القمة في الدورى يوم 24 وحصلنا على تأكيد بمواجهة الترجى يوم 28 على استاد القاهرة ".

و أضاف :" اشكر كل اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري والطبي لتحقيق بطولتين في أقل من 4 أيام، وجماهير نادى الزمالك دائما دافع للاعبين و دائما متواجدين و يستاهلوا انهم يفرحوا دائمًا ".