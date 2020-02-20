شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: الروح سر انتصار الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الروح العالية سر انتصار نادي الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وقدم إسماعيل يوسف التهنئة لجماهير القلعة البيضاء بعد التتويج باللقب مشدداً الى أنه كان يتوقع الفوز بلقبي السوبر المصري والإفريقي، بالإضافة الى أن الأهلي فريق كبير وقدم مباراة جيدة لكن الغلبة كانت للفارس الأبيض".

وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وأليو بادجي من الأهلي.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.