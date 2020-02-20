شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن ألعب مباراة القمة يوم 24 واخبطوا دماغكم في الحيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن أنه لن يلعب مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل 24 فبراير الجاري.

وجه مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك رسالة إلى اتحاد الكرة قائلا :" لن ألعب مباراة القمة يوم 24 واخبطوا رأسكم في الحيط".

تابع رئيس الزمالك:" لو أردتونى أن ألعب مباراة القمة سأتى لكم بمركز شباب باشلوش" موضحا أن الأهلى لا يريد ان يلعب المباراة وذلك حفاظ على اللاعبين

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد