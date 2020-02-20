شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: مبروك لجماهير الزمالك في كل العالم بالبطولة رقم 11 ليا في المجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التهنئة لجماهير الزمالك التي زحفت لمساندة الفريق وتواجدت في كافة انحاء العالم تساند القلعة البيضاء حتى توج الفريق بالسوبر الافريقي.

وقال أحمد مرتضى فى تصريحات خاصة: "شكر لله على الفوز، وشكراً لجماهير الزمالك وهارد لك لجماهير النادي الأهلي ومبروك لمصر خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية والفريقين".

أضاف احمد مرتضى منصور أن البطولة هي رقم 11 في تاريخه مع نادي الزمالك قائلاً" فخور الحمد لله بفوز الزمالك بلقب السوبر المصري خاصة وأنه على حساب الزمالك".

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وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وأليو بادجي من الأهلي.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.