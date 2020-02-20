شكرا لقرائتكم محمود علاء لـ مرتضى منصور: منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حققنا بطولة السوبر المصرى بدعم مجلس الإدارة وجماهير الزمالك التي تقف خلفنا دائمًا في الوحشة قبل الحلوة.

ووجه محمود علاء خلال تصريحاته لقناة أبو ظبى، الشكر لدولة الامارات قائلًا:" اشكر دولة الامارات على استضافتنا واشعر كأنني في مصر، وهذه البطولة الثانية في أقل من 5 أيام، والسادسة لى مع الزمالك " .

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كما وجه رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلًا:" منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك على طول"، وتابع قميص نادى الزمالك مسئولية كبيرة، و سنحقق مزيد من البطولات القادمة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.