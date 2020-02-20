شكرا لقرائتكم ساسي: أشكر جماهير الزمالك لأنها ساعدتني على استعادة مستواي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر التونسي الدولي فرجاني ساسي عن سعادته بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي عقب الفوز عليه بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.
ووجه ساسي رسالة شكر إلى جماهير الزمالك عقب تتويجه بلقب السوبر المصري قائلا في تصريحات لاستديو أون سبورت: "جماهير الزمالك كانت سبب في عودتي لمستواي، والمباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق مثل الأهلي".
تابع: لم نتمكن من السيطرة على أحداث المباراة ، ولكن في النهاية حصدنا اللقب، وجاء تتويجا للجهد الذي بذلناه مؤخرا، أعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لحصد مزيد من الألقاب ".
استطرد: "أشكر جماهير الزمالك بشدة، لأنها سبب عودتي لمستواي بسبب دعمها المتواصل لي، كما أنها كانت سببا في حصد اللقب الثاني في أقل من 5 أيام ونتمنى الاستمرار في حصد الألقاب من أجل هذه الجماهير ".
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