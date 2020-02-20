شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : عمرو الجناينى بيترعب من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة مصاب بحالة من الرعب من النادى الأهلى موضحا أن الجناينى لم يقدم التهنئة للفريق الأبيض بالتتويج بلقب السوبر.

أضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" عمرو الجناينى بيخاف من الأهلى وقام بتقبيل رأس وليد وسليمان ولا أعلم لماذا فعل هذا التصرف هل هما نسايب".

تابع رئيس الزمالك:" انت يا عمرو بتقبل رأس وليد ليه ولماذ لم تفعل ذلك مع أحمد وأمير مرتضى الذين حصلوا على الكأس وذلك أكبر دليل على انك لست زملكاويا ".

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".