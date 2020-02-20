شكرا لقرائتكم امير مرتضي عن خناقة لاعبي الزمالك مع كهربا: وجه سباب لطارق حامد وعبد الله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال امير مرتضي ان كهربا وجه سباب لعبد الله جمعة وطارق حامد وقال انهم اتكلموا مع لاعيبة الاهلي الكبار عشان الدنيا تهدي بعد المباراة لان الفريقان بيمثلوا مصر في الامارات فمينفعش يكون الشكل كده بعد المباراة.
رفع محمود عبد الرازق شيكابالا بصحبة لاعبو الزمالك كأس السوبر المصرى على ستاد محمد بن زايد بعد الفوز على الأهلى بركلات الترجيح.
توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
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