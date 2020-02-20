شكرا لقرائتكم بعد العقوبة الأوروبية.. غوارديولا يطمئن جماهير سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على بقائه مع الفريق الإنجليزي بصرف النظر عن مصيره من المشاركة الأوروبية في الموسمين المقبلين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاسبوع الماضي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

وذكر "يويفا" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على الانترنت أنه قرر تغريم مانشستر سيتي 30 مليون يورو بسبب انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

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وقرر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في أقرب فرصة أملا في إلغاء ما وصفه النادي بالإجراءات المجحفة.

ولدى سؤاله حول مستقبله كمدير فني لمانشستر سيتي إذا لم يشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي يصفها المدرب الإسباني بأنها حلم له كمدرب، أجاب غوارديولا :إذا لم يقوموا بإقالتي سأكون موجودا، أحب هذا النادي ، أحب التواجد هنا، إنه فريقي وسأكون موجودا بصرف النظر عن أي شيء.

وأضاف :سنلعب بأفضل طريقة ممكنة، لدينا الكثير من الأمور المثيرة التي نلعب من أجلها. تحدثنا عما يجب علينا القيام به حتى نهاية الموسم خاصة بالنسبة للناس التي تعشق هذا النادي.