حسام غالي يهاجم كهربا:"الاستفزاز لن يجعل الجمهور يحبك.. هذا ليس أسلوب لاعب محترف"

هاجم حسام غالي كابتن النادي الأهلي السابق محمود عبدالمنعم كهربا بعد تعمده استفزاز لاعبي الزمالك قائلا:"الاستفزاز لن يجعل الجمهور يحبك.. هذا ليس أسلوب لاعب محترف".

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالإمارات خناقة بين طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على أرض الملعب.

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حسم نادي الزمالك مباراة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

في البداية تصدى محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي لتسديدة أشرف بن شرقي، ليعود محمد أبو جبل ويتصدى لتسديدة محمد هاني واليو باجي الوافد الجديد ويحسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض.