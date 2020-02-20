الزمالك يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بطلا للسوبر المصري

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توج الزمالك بطلا للكأس السوبر المصرية في كرة القدم بفوزه على غريمه التقليدي الاهلي بركلات الترجيح 4-3 (الوقت الاصلي صفر-صفر) الخميس على استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي امام 33790 الف متفرج في مباراة كان نجمها حارس الزمالك محمد ابو جبل الذي تصدى لركلتي جزاء.

ونجح الحارس البالغ من العمر 31 عاما في التصدي لركلتي محمد هاني والسنغالي اليو بادجي بعدما كان التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي سجلوا للأهلي، في حين سجل للزمالك محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة واهدر المغربي اشرف بن شرقي.

وقال أبوجبل (31 عاما) المنتقل الى الزمالك في يوليو/ تموز 2019 "فرحتي كبيرة لانه نلنا اللقب في أول مباراة لي ضد الأهلي وذلك كان حافز لي لأقود فريقي للفوز".

وتابع "الفوز بالسوبر وعلى الأهلي سيكون اكبر حافز لي لاستمرار التألق مع الزمالك".

وحقق الزمالك بالتالي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثاني على حساب الاهلي بعد عام 2017 علما بان الاخير يحمل الرقم القياسي مع 11 لقبا.

واللقب هو الثاني للزمالك في غضون ستة ايام بعد تتويجه بالكأس السوبر الافريقية على حساب الترجي التونسي 3-1 في 14 الحالي في الدوحة.

تسيد الاهلي اغلب فترات الشوط الاول بفضل هدوء وتركيز وجماعية لاعبيه والضغط الهجومي المبكر على دفاع الزمالك الذي عاب لاعبوه التوتر الزائد واللعب الفردي ما اثر على الاداء وتعددت التمريرات الخاطئة.

وكاد النيجيري جونيور أجاي مهاجم الاهلي يضع فريق في المقدمة مستفيدا من خطأ محمد عبد الشافي في التمرير فسدد كرة انقذها محمد ابو جبل بقدمه ترتد للانغولي جيرالدو يسددها بجوار القائم الايسر (4).

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وكانت اول فرصة حقيقية للزمالك عندما سدد مصطفى محمد كرة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى محمد الشناوي (9).

اول تدخل لتقنية الفيديو "فار" كان في الدقيقة 13 بإلغاء هدف جيرالدو بداعي تسلل حسين الشحات، ثم علت رأسية جيرالدو العارضة (19).

واصل الاهلي ضغطه الهجومي سعيا لهدف التقدم واجهه تحسن نسبي في اداء لاعبي الزمالك في وسط الملعب.

وسدد التونسي فرجاني ساسي كرة قوية تصدى لها الشناوي (64) ورد محمد هاني بتسديدة بجوار القائم الايسر (65).

وشارك محمود عبد المنعم( كهربا) في صفوف الأهلي ليواجه لأول مرة فريقه السابق الذي لعب له من 2015 حتى 2019، لكن اي شيء لم يتغير ليلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح مباشرة.

وشهدت نهاية المباراة مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين.

ركلات الترجيح لمباراة مباراة الزمالك والاهلي: